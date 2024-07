Francuski talent znów błysnął. Mistrz French Open na drodze Huberta Hurkacza

Trzeci set niespodziewanie padł łupem Strickera, który przełamał rywala na 5:3 i dał sobie szansę na odwrócenie losów rywalizacji. To się jednak nie stało - w czwartej odsłonie rywalizacji Francuz dopiął swego. W tej partii uzyskał tylko jednego break pointa (tyle samo co jego oponent), ale miał go w kluczowym momencie i go wykorzystał. Szwajcar podawał, by wyrównać na 5:5, ale dostał "cios" w samej końcówce i odpadł z Wimbledonu.