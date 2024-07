Podczas zeszłorocznego turnieju największe brawa otrzymał Roger Federer. Szwajcar jest kochany na londyńskiej trawie, gdzie wygrał siedmiokrotnie. W 2021 r. rozgrywał swoje ostatnie The Championships, doszedł do ćwierćfinału. Dwanaście miesięcy później nie mógł wystąpić, ale brał udział w paradzie mistrzów z okazji stulecia kortu centralnego. Z kolei w zeszłym roku po raz pierwszy zobaczono go na turniejowych trybunach, co musiało wywołać wspomniany duży aplauz. 20-krotny triumfator Wielkich Szlemów był oklaskiwany przez ponad minutę. Było to jego pierwsze przybycie na Wimbledon po zakończeniu kariery, ogłoszonym we wrześniu 2022 r.

