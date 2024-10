Wielka radość w domu Rozenek-Majdan. Radosław Majdan nie zwlekał, podzielił się szczęściem

Radosław Majdan chciał z całym światem podzielić się swoją radością. Na jego InstaStories pojawiło się kilka filmów związanych z powrotem Stanisława w rodzinne strony. To dla niego wielki dzień - przybrany syn wrócił po raz pierwszy do domu ze studiów i mógł na żywo porozmawiać z rodzicami i braćmi.

Radosław Majdan podzielił się radością

Najpierw Majdan opowiedział o tym, co zaczął robić w poniedziałek z samego rana - udał się na ćwiczenia i przygotowywał mentalnie na bardzo ważny dla niego dzień. Nie tylko miał dużo do zrobienia w ramach pracy, ale w domu wreszcie pojawić miała się cała rodzina.

"Ponadto dzisiaj dla nas, dla naszej rodziny bardzo fajny, sympatyczny dzień, bo moja żona, Małgorzata, wraca z Ghany, Stasiu przylatuje do nas teraz, bo ma przerwę w studiach (...). No i mój, nasz, Henryk, który był na weekend u dziadków, również wraca do domu" - mówił. Przyznał, że sam nie może się już doczekać.