Nie tak kolorowo jak wszyscy myślą. Schreiber uwikłana po uszy w problemy

Marianna Schreiber od niedawna znów się uśmiecha, a to za sprawą nowego wybranka, którym okazał się Przemysław Czarnecki. Jeszcze niedawno rozpaczała po tym, jak mąż ją zostawił, zatem nowy związek okazał się pomocny w leczeniu złamanego serca. Czy zatem może uznać, że jej życie całkowicie wróciło na dobre tory? Okazuje się, że niekoniecznie. Właśnie przyznała się, że siedzi po uszy w problemach. To właśnie przez nie nie ma teraz głowy, by myśleć o kolejnej walce.