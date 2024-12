Szczęsny z żoną nie pobyli długo w Polsce. To dlatego w nocy pilnie wracali do Barcelony

Wojciech Szczęsny i jego żona Marina od pewnego czasu na co dzień mieszkają w Barcelonie, ale ostatnio niespodziewanie wspólnie zjawili się w Polsce. Piłkarz przybył potwierdzić krążące od pewnego czasu plotki o powstającym filmie dokumentalnym, którego będzie bohaterem. Poszedł tym samym w ślady Roberta Lewandowskiego i Kuby Błaszczykowskiego, którzy tego typu produkcji na swój temat już się doczekali. Ogromne poruszenie wywołały także kulisy przybycia bramkarza i celebrytki do Warszawy. Zrobili to w iście królewskim stylu.