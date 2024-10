Życiem na "emeryturze" wieloletni reprezentant kraju nie nacieszył się jednak zbyt długo. We wrześniu bolesnej kontuzji doznał bramkarz FC Barcelona , Marc-Andre ter Stegen . Wówczas kibice "Blaugrany" zaczęli bombardować Szczęsnego wiadomościami, wręcz błagając go o transfer. I choć z początku 34-latek był dość sceptycznie nastawiony, ostatecznie jednak dał się przekonać władzom katalońskiego zespołu.

Wojciech Szczęsny piłkarzem FC Barcelona. Do kadry jednak nie ma zamiaru wracać

"12 października mam zaplanowane pożegnanie na Stadionie Narodowym i się tam pojawię, co oznacza, że w reprezentacji już nie zagram, bo uważam, że byłoby to nie fair w stosunku do chłopaków którzy już walczą o miejsce w bramce. (...) Wznawiam karierę na jeden rok, gdybym ją wznowił też w kadrze, to zagrałbym w dwóch meczach Ligi Narodów i znowu bym ją kończył..." - oznajmił na kanale "Foot Truck".