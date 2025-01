Ostatnie miesiące były dla Thei Blomsterberg prawdziwym rollercoasterem. 22-letnia Dunka co prawda osiągała sukcesy w życiu zawodowym, jednak zdecydowanie nie był to rok usłany różami.

Thea Blomsterberg z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym straciła pamięć

Wydarzenia te odcisnęły piętno na zdrowiu pływaczki do tego stopnia, że ta całkowicie wymazała z pamięci 2024 rok . Co ciekawe, była tego absolutnie nieświadoma. Aż do momentu, gdy przyszło jej podsumować rok w mediach społecznościowych. Wówczas zorientowała się ona, że nie pamięta najważniejszych wydarzeń z ostatnich miesięcy.

"Jak wszyscy w moim wieku, opublikowanie posta z tym, co udało się osiągnąć przez cały rok to must-have. Pomyślałam wtedy: "Co tak naprawdę osiągnęłam?". Przewijałam rolkę z aparatu i zobaczyłam wszystkie rzeczy, których doświadczyłam, a których w większości nie pamiętam, co jest naprawdę przerażające" - ujawniła.