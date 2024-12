Doprowadził już do 27 mistrzostw olimpijskich. Teraz będzie trenował Polaka

17 grudnia Ksawery Masiuk będzie obchodził dopiero 20. urodziny, ale w jego życiu nadchodzi ważna zmiana. Przenosi się do amerykańskiego Austin, by trenować pod okiem utytułowanego trenera Boba Bowmana, który w przeszłości prowadził Michaela Phelpsa, a teraz robi to z Francuzem Leonem Marchandem i Węgrem Hubertem Kosem. Zapowiadał to już w październiku w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii.