Gest Turka wywołał ogromne poruszenie w mediach, dlatego też dziennikarze postanowili zapytać go o to, co miało na celu pokazanie zgromadzonym na stadionie fanom futbolu takiego symbolu. Na odpowiedź nie musieli długo czekać. "Sposób, w jaki świętowałem, ma coś wspólnego z moją turecką tożsamością. To dlatego wykonałem ten gest. Widziałem na stadionie ludzi, którzy również go wykonywali. Wszyscy jesteśmy Turkami, jestem bardzo dumny z tego, że jestem Turkiem i taka jest tego symbolika" - oznajmił piłkarz, cytowany przez "Kronen Zeitung".