W Niemczech trwa właśnie siedemnasty w historii turniej o mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Reprezentanci Austrii zrobili ogromne wrażenie na dziennikarzach i kibicach z całego kontynentu, awansując do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie D. Podopieczni Ralfa Rangnicka bowiem od pierwszego meczu imponowali walecznością na boisku, jednak w wielu przypadkach ich interwencje nie były czyste. Podczas starcia z Francuzami boleśnie przekonali się o tym Kylian Mbappe oraz Antoine Griezmann . Pierwszy z panów mecz zakończył ze złamanych nosem , drugi natomiast z lekkim urazem głowy, którego doznał po zderzeniu z tablicami reklamowymi.

W kolejnych meczach Austriacy rozbili najpierw reprezentantów Polski , a następnie Holendrów, dzięki czemu awansowali do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie D . W ⅛ finału na ekipę Ralfa Rangnicka czekali tureccy piłkarze . I choć wielu ekspertów i dziennikarzy przez rozpoczęciem tego meczu w ciemno typowałoby wygraną Austriaków, po raz kolejny mogliśmy przekonać się, jak nieprzewidywalny bywa futbol.

Już w pierwszej minucie spotkania golkipera Austriaków przechytrzył Merih Demiral, który z drugiej połowie ponownie wpisał się na listę strzelców i przekreślił szansę rywali na awans do ćwierćfinałów Euro 2024. Choć w 66. minucie meczu bramkę dla ekipy z Austrii zdobył Michael Gregoritsch, było to za mało, aby zapewnić sobie awans do kolejnej rundy rozgrywek. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla Turcji.