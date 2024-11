Wielka zmiana, która może dotknąć Polaków. Idzie nowe w skokach narciarskich

Skoki narciarskie skupiają się zaledwie wokół kilku nacji. W czołówce znajdują się Austria, Japonia, Niemcy , Norwegia, Polska i Słowenia. Kroku starają się im dotrzymać Amerykanie, Finowie, Szwajcarzy oraz Włosi. Za to od lat bez większego postępu w Pucharze Świata obserwujemy Kazachów, Rumunów czy Turków (za wyjątkiem potrafiącego punktować Fatiha Ardy Ipcioglu), a "od wielkiego dzwonu" pojawiają się czasem Chińczycy i Koreańczycy. Są także pojedyncze wyjątkowi, jak Artti Aigro (Estonia), Jehwen Marusiak (Ukraina) czy Władamir Zografski (Bułgaria), którzy samodzielnie reprezentują swoje kraje. Niedługo do grona państw uczestniczących w Pucharze Świata chciałaby dołączyć Szwecja, która w ostatnich lata stara się mocno ożywić swoje skoki narciarskie.

Skoki narciarskie ożywają w Szwecji. Już niedługo jej reprezentanci mogą pojawić się w PŚ

Po czasach Bokloeva Szwecja nie mogła się pochwalić już zawodnikiem na podobnym poziomie. Najlepszym skoczkiem w erze "postbokloevowej" był skaczący w Pucharze Świata w latach 2003-2009 Johan Erikson, który w tym czasie zgromadził 102 punkty w Pucharze Świata . Oprócz niego z mniejszymi zdobyczami startowali jeszcze Andreas Aren czy Isak Grimholm. Od ich czasów szwedzkie skoki narciarskie dotknęła wielka zapaść. Dopiero w ostatnim czasie "coś ruszyło" za sprawą skoczkini Friedy Westman, która już raz stanęła na podium Pucharu Świata. Było to 6 listopada 2022 roku w trakcie weekendu w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza. Poza tym zdobyła już 475 punktów Pucharu Świata , a jest to owocem jej ścisłej współpracy z Norwegami. Jej trenerem jest bowiem sam Roar Ljoekelsoy. W ostatnim czasie była kontuzjowana, ale niebawem ma już wrócić do rywalizacji po ciężkim urazie.

Sukcesy Westman najwyraźniej wzmocniły próby Szwedów mające na celu ożywienie skoków narciarskich w swoim kraju. - Skoki narciarskie to w Szwecji mniejszy sport, ich popularność raz rośnie, raz maleje. Obecnie jednak idzie to w dobrym kierunku. Dzień Skoków Narciarskich miał na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty, promocję i zrekrutowanie nowych śmiałków - latem był to sukces, nad którym będziemy dalej pracować - mówi w rozmowie z portalem SkokiPolska Marit Stub Nybelius - nowa koordynatorka ds. skoków narciarskich w Szwedzkim Związku Narciarskim. - Pracujemy nad tym, by słyszało się więcej o skokach narciarskich i odnotowaliśmy, że gdy pojawiają się jakieś wiadomości ze świata skoków, np. Frida Westman pojawi się w mediach, to odbija się to echem. Szwedzi zatem interesują się skokami narciarskimi - dodała.