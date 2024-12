Turniej Czterech Skoczni 2024/25 zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku konkursy w ramach cyklu odbędą się w Niemczech i Austrii. Zmagania rozpoczną się 28 grudnia w Oberstdorfie i potrwają do 6 stycznia. To wtedy w Bischofshofen poznamy triumfatora całej imprezy. Warto się przygotować i sprawdzić terminarz, kiedy i o której godzinie odbędą się treningi, kwalifikacje i konkursy w ramach 73. Turnieju Czterech Skoczni oraz gdzie można oglądać rywalizację skoczków, w tym Polaków. Transmisja w telewizji i online. Wyniki na żywo oraz relacja live w Interia Sport.