Sezon jeszcze nie ruszył, a Niemiec już się "odgraża". Wyznał bez wahania

Niemiec przyzwoicie spisywał się w trakcie Letniego Grand Prix - w Hinzenbach raz był drugi, raz wygrał , a w Klingenthal był członkiem drużyny, która triumfowała w mikście. 29-latek jednak już koncentruje się na tym, co czeka go na przełomie grudnia i stycznia - w rozmowie ze sport.de przeprowadzonej przed inauguracją sezonu "odgrażał się", że chce wygrać Turniej Czterech Skoczni.

Andreas Wellinger celuje w Turniej Czterech Skoczni

Mistrz olimpijski z Pjongczangu po konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, gdzie był kolejno pierwszy i trzeci, dzierżył koszulkę lidera klasyfikacji. W Austrii odebrał mu ją Ryoyu Kobayashi, który zajmował drugie miejsca w konkursach w Innsbrucku i Bischofschofen. Wellinger z kolei był dwukrotnie piąty, przez co ostatecznie zajął drugie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni ze stratą ponad 20 punktów do Japończyka.

Wellinger przyznał, że pod koniec turnieju opadł z sił. Coraz gorzej radził sobie na treningach, przez co też nie podchodził do konkursów z dobrym nastawieniem. Nie był w stanie uplasować się wyżej niż na piątym miejscu. Wie jednak, co zrobić, by uniknąć takiej sytuacji w bieżącym sezonie - zamierza lepiej gospodarować siłami.