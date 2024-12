Pogoda mocno krzyżuje plany organizatorom Pucharu Świata w Engelbergu. W obliczu fatalnych prognoz w sobotę podjęto decyzję o przeniesieniu niedzielnych kwalifikacji z 14:30 na 9:15. Nawet to nie uchroniło skoczków od sporych komplikacji. Nie dość, że jeden z sędziów nie dotarł na czas na obiekt, co spowodowało ich opóźnienie , to przeprowadzone zostały w trudnych i zmiennych warunkach. Wystarczy wspomnieć, że przy próbie Rumuna Daniela Andrei Caciny uśredniony odczyt wskazał ponad dwa metry podmuchu w plecy. Skoczek otrzymał aż 32,4 punktu rekompensaty, wylądował na 98. metrze.

W końcu po kilku przerwach udało się doprowadzić kwalifikacje do końca, choć w takich warunkach chodziło wyłącznie o wypełnienie zadania, jakim był awans do głównych zawodów, a nie o jak najdalsze skoki. Udało się to całej piątce Polaków. Najlepiej zaprezentował się Jakub Wolny, który doleciał do 126 metra i uplasował się na piątej pozycji. Pierwsze miejsce wywalczył Maximilian Ortner, który wyprzedził Stefana Krafta, Johanna Andre Forfanga, Jana Hoerla oraz wspomnianego Wolnego. Paweł Wąsek był 22., Aleksander Zniszczoł 29., Piotr Żyła 35., a Kamil Stoch 37.