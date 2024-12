I w tym roku nie zapowiada się, aby 34-latek miał ukończyć sezon w ścisłej czołówce. Do tej pory punktował on bowiem jedynie w czterech z 11 konkursów indywidualnych, co pozwoliło mu uzbierać zaledwie 49 punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Obecnie daje to Dawidowi 31. miejsce w rankingu najlepszych skoczków tego sezonu. Jeśli nie poprawi on swojej pozycji w tej klasyfikacji, będzie to dla niego najgorsza zima od sezonu 2014/2015, kiedy zajął on ostatecznie dopiero 53. miejsce.