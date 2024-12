Kuriozum podczas PŚ w Engelbergu, absurdalna wpadka. Na jaw wychodzą kulisy

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu zostały przełożone z godz. 14:30 na 9:15, ponieważ organizatorzy otrzymali niekorzystne prognozy pogodowe. Walka o awans do zawodów i tak rozpoczęła się jednak z opóźnieniem, co szybko znalazło swoje wytłumaczenie. Jak się okazuje, skoczkowie musieli czekać na możliwość oddania skoku przez... sędziego.