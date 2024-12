Alarm w Engelbergu. Pilny komunikat FIS ws. niedzielnych zawodów, wygląda to źle

Po sobotnich zawodach można było mieć jednak powody do optymizmu, bo zanosiło się na to, że w czołowej dwudziestce zamelduje się aż czterech zawodników z Polski. Ostatecznie zapunktowało trzech skoczków, bo sporego pecha miał Piotr Żyła. Doświadczony zawodnik został zdyskwalifikowany w drugiej serii za nieprzepisowy kombinezon i stracił szansę na zainkasowanie dość pokaźnej liczby punktów do klasyfikacji generalnej.