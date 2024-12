Groźny upadek Żyły, potem błyskawiczna reakcja. Zaimponował przed kwalifikacjami

Engelberg w ubiegłych latach zazwyczaj dobrze kojarzył się polskim skoczkom . To właśnie w Szwajcarii Polacy w przeszłości wielokrotnie rzucali świat na kolana. Wystarczy chociażby przypomnieć próbę z 2020 roku na odległość 146 metrów w wykonaniu Kamila Stocha . "Rakieta z Zębu" zrobiła to jednak na treningu, dlatego nie cieszy się z posiadania oficjalnego rekordu obiektu.

Jeżeli już o treningu mowa, to niestety podopieczni Thomasa Thurnbichlera napotkali niedawno na dosyć sporą przeszkodę w przygotowaniach do rozpoczynającego się właśnie długiego weekendu w ojczyźnie Simona Ammanna. Chodziło o wciąż nieczynną Wielką Krokwię. Zajęcia dosłownie w ostatniej chwili przeniesiono z Zakopanego do Wisły.