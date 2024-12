Ekspert nie ma cienia wątpliwości ws. polskich skoczków. Mówi o tym wprost

Od inauguracji sezonu 2024/2025 w skokach narciarskich minęło już kilka tygodni i wszystko wskazuje na to, że i tej zimy nie doczekamy się raczej większych sukcesów "Biało-Czerwonych". Panowie co prawda radzą sobie lepiej niż w sezonie poprzednim, jednak do optymalnej formy sprzed kilku lat wciąż wiele im jeszcze brakuje. Jakub Kot także nie pała zbyt wielkim optymizmem, jeśli chodzi o obecną formę naszych skoczków, jednak zwraca uwagę na kilka pozytywów, z których kibice powinni się cieszyć.