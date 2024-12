Pechowy powrót Żyły. Upadek już w pierwszym treningu, długo się nie podnosił

Forma większości polskich skoczków wciąż jest daleka od idealnej. Thomas Thurnbichler stara się rotować zawodnikami tak, by zabierać ze sobą zawsze najlepiej spisujących się na ten moment podopiecznych. Choćby po weekendzie w Wiśle nie miał litości dla Piotra Żyły, którego odesłał do Ruki na Puchar Kontynentalny. W Finlandii popularny "Wiewiór" spisał się naprawdę dobrze. Udany okazał się dla niego zwłaszcza drugi konkurs, zakończony tuż za podium. Nagroda? Szybki powrót do głównych zimowych zmagań. I to od razu do lubianego przez "Biało-Czerwonych" Engelbergu. Mistrz świata ze skoczni normalnej zastąpił Dawida Kubackiego.

Reklama