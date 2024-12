Pierwszy dzień grudnia, początek sezonu, skocznia Rukatunturi... Ten opis pasuje nie tylko do dzisiejszego dnia, lecz także z wydarzeń sprzed 12 lat. Wydarzeń historycznych, bo właśnie wtedy Dawid Kubacki wywalczył w Ruce swoje premierowe punkty Pucharu Świata, rozpoczynając na dobre karierę, która powiodła go do wielkich sukcesów. Do tamtych wydarzeń warto wrócić także po to, by przypomnieć sobie, co działo się wówczas wewnątrz naszej kadry, która nerwowo i stanowczo reagowała na problemy z formą oraz katastrofalny występ w zawodach drużynowych w Finlandii.