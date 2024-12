Burza po konkursie w Ruce, Kot grzmi. "Sami strzelamy sobie w kolano"

Ruka bywa bezlitosna, co po raz kolejny udowodniła również w tym sezonie. W piątkowe popołudnie skoczkowie przez kilka godzin czekali na poprawę warunków, by wziąć udział w treningu i kwalifikacjach do sobotniego konkursu. Niestety, ostatecznie po godzinie 16.00 czasu polskiego jury podjęło decyzję o odwołaniu piątkowych skoków na Rukatunturi.

Nieco lepiej sytuacja wyglądała kolejnego dnia. Wówczas co prawda treningi, kwalifikacje i zawody się odbyły, jednak trudno było mówić o sprawiedliwych warunkach dla wszystkich uczestników imprezy. Jak wielokrotnie powtarzali to bowiem komentatorzy, pierwsze skrzypce odgrywał niestety wiatr, przez co rywalizacja mocno się wydłużała. Reklama

Rafał Kot krótko o sobotnim konkursie w Ruce. "Antyreklama skoków narciarskich"

Po sobotnich zawodach na Rukatunturi pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Jedni narzekali na niesprawiedliwe warunki i krótkie skoki, inni natomiast skarżyli się na to, że zawody ciągnęły się bez końca. Najlepiej tego konkursu wspominał nie będzie także Rafał Kot. Członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z portalem WP SportoweFakty stwierdził, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w Pucharze Świata, ponieważ negatywnie wpływa to na opinie kibiców.

"Mamy początek sezonu. Pewnie niektórzy włączyli odbiorniki, żeby zobaczyć, co słychać. Na pewno Puchar Świata na tym etapie śledziło wielu sympatyków, którzy nie robią tego regularnie. Tymczasem ktoś zasiada przed telewizorem, widzi przerywane co chwilę zawody i słucha komentatorów, podkreślających, że wiatr dyktuje warunki i wpływa na wynik. Nie wiem, czy nawet ci najbardziej cierpliwi dotrwali do końca. Takie konkursy nie powinny mieć miejsca, to była antyreklama. Sami strzelamy sobie w kolano" - stwierdził ekspert. Reklama

Rafał Kot znalazł jednak kilka pozytywów. Powód do uśmiechu dał mu Aleksander Zniszczoł, który po pierwszej serii konkursowej znajdował się na 4. miejscu. Ostatecznie zawody zakończył na 13. lokacie. Ekspert pochwalił także Kamila Stocha. "Olek oddał dwa niezłe skoki. Zgodzę się, że drugi nie był równie udany, jak pierwszy, ale nie możemy mówić, że zawalił tę próbę. Kamil zaczął rywalizację naprawdę dobrze i pokazał, że wraca na właściwe tory. Gdyby przed rozpoczęciem konkursu ktoś mnie zapytał, czy brałbym w ciemno lokatę Kamila i Olka, odpowiedziałbym, że tak. Myślę, że podobne stanowisko zająłby każdy polski kibic" - przyznał.

Fakt, że dwóch "Biało-Czerwonych" punktowało w sobotnim konkursie w Ruce nie oznacza jednak, że będzie to znakomity sezon w wykonaniu polskiej kadry. "Może to jeszcze nie jest czas, by moglibyśmy rywalizować o podium, ale będzie dużo lepiej. Biało-Czerwoni powinni się rozpędzać z tygodnia na tydzień. Apeluję natomiast o niepopadanie w hurraoptymizm, bo to nie będzie dla nas fantastyczny sezon, lecz i tak znacznie lepszy od poprzedniego" - podsumował krótko Kot. Reklama

Po zakończeniu rywalizacji skoczkowie narciarscy przeniosą się do Wisły, gdzie już w kolejny weekend odbędą się kolejne konkursy w ramach 46. edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn.

