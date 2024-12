Niedzielne skoki w Ruce rozpoczęte. Niemiec górą, u Polaków bez zmian

Przypomnijmy, że sobotni konkurs w fińskiej Ruce padł łupem Piusa Paschke, a tuż za nim uplasowali się Jan Hoerl i Stefan Kraft. Żadne z nazwisk obecnych na podium nie mogło dziwić, bo ci zawodnicy błyszczeli już na inauguracji sezonu 2024/25 w norweskim Lillehammer. Kibice spodziewają się, że Niemcy i Austriacy zdominują także niedzielną rywalizację w gminie Kuusamo. O 13:45 rozpoczęły się kwalifikacje do konkursu indywidualnego.

Niedługo później zobaczyliśmy skok Dawida Kubackiego. Osiągnął 123,5 metra. Od razu po nim pojawił się Kamil Stoch, ale wyraźnie spóźnił się na progu i nie odleciał (112 m). Zrobił to za to Paweł Wąsek, który lotem na 133. metr powetował sobie wczorajszy zły los na wietrznej loterii, kiedy to w 1. serii miał silny podmuch wiatru za progiem. Jako ostatni z "Biało-Czerwonych" zaprezentował się Aleksander Zniszczoł (129,5 m).