Sytuacja się skomplikowała, PZPS ogłasza. A w tle mecze polskich siatkarzy

Siatkarze reprezentacji Polski po zakończeniu Ligi Narodów otrzymali kilka dni wolnego, ale już w piątek 5 lipca wracają do Spały, by tam rozpocząć przygotowania do igrzysk w Paryżu. "Biało-Czerwoni" pierwszy mecz turnieju olimpijskiego rozegrają w sobotę 27 lipca , kiedy to zmierzą się z Egiptem. Następnie w fazie grupowej czekają ich jeszcze starcia z Brazylią (31 lipca) oraz z Włochami (3 sierpnia).

