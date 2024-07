Po tym, jak w styczniu Wilfredo Leon ogłosił, że odejdzie z Sir Susa Vim Perugia , momentalnie ruszyły spekulacje na temat przyszłości siatkarza. Ten od początku nie ukrywał, że chciałby przenieść się do Polski, a kolejne pogłoski na temat zainteresowania przyjmującym ze strony klubów PlusLigi tylko podsycały emocje. Wszelkie dywagacje zostały oficjalnie ucięte 1 lipca, kiedy to ogłoszono, że urodzony na Kubie zawodnik podpisał kontrakt z Bogdanką LUK Lublin.

"W minionym sezonie Wilfredo przez większość czasu był kontuzjowany. Na początku w dużej mierze przyczynił się do zdobycia Superpucharu Włoch, ale później wypadł z gry na kilka miesięcy. Za linię przyjęcia odpowiadałem głównie z Ołehem Płotnickim, a 'Leo' dołączył na Puchar Włoch i fazę play-off" - przypomniał.

Kamil Semeniuk po transferach Perugii: Jakość gry może wzrosnąć

Siatkarz reprezentacji Polski został zapytany o to, jak odejście Leona zmieni zespół. W odpowiedzi wprost wypalił, że Perugia jest na tyle mocna, iż powinna dalej odnosić sukcesy. A nawet grać lepiej, ponieważ do drużyny dołącza Yuki Ishikawa.

Jesteśmy mocni i mamy doświadczenie, jeśli chodzi o taką formację na przyjęciu, dlatego - z całym szacunkiem dla niepodważalnych umiejętności Wilfredo - nie jest powiedziane, że w przyszłym sezonie sobie nie poradzimy. Do naszej drużyny dołącza Yuki Ishikawa, który zaliczył kapitalny sezon w barwach Allianz Milano. Znów będziemy mieć trzech wyrównanych przyjmujących i to też będzie naszą siłą. Jakość naszej gry nie spadnie, a nawet może wzrosnąć

Wilfredo Leon odpowiada na słowa Kamila Semeniuka. Uciął temat

Teraz, już po ogłoszeniu transferu do Bogdanki, o komentarz do słów Semeniuka na temat transferu zapytano Leona. Przyjmujący dyplomatycznie odpowiedział, że życzy swoim kolegom, by ci ponownie sięgnęli po mistrzostwo Włoch oraz powalczyli o triumf w Lidze Mistrzów. I szybko uciął temat tego, jak będzie wyglądał zespół po jego odejściu.