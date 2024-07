Polscy siatkarze już wiedzą, kluczowy komunikat przed igrzyskami. Kierunek: Paryż

Koniec niepewności. We wtorek 2 lipca reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn poznała dokładny terminarz swoich występów w fazie grupowej igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu - znamy już więc konkretne daty, co do godziny, a "Biało-Czerwonym" nie pozostało nic innego, jak tylko szlifować formę przed wielkim wyzwaniem - znowu będą oni bowiem zdecydowanie jednymi z głównych kandydatów do sięgnięcia po medale...