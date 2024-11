Wilfredo Leon przyjechał do Polski i doznał szoku. Nagle ogłosił to o Polakach

Wilfredo Leon przed sezonem podpisał kontrakt z Bogdanką LUK Lublin, a we wrześniu zadebiutował w PlusLidze. Teraz w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał, że jest zaskoczony tym, co zaobserwował w pierwszych tygodniach po przeprowadzce do Polski. Podzielił się też swoimi spostrzeżeniami na temat Polaków i zdradził, przed czym ostrzegano go przed przyjazdem do naszego kraju.