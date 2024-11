Popis Polaka w Lidze Mistrzów. Nikola Grbić już może zacierać ręce

Na powrót reprezentacji Polski siatkarzy na parkiety trzeba jeszcze poczekać dość długo. Nikola Grbić ma jednak co robić, a Polacy dają mu sporo powodów do radości w swoich klubach, choć nie zawsze selekcjoner może oglądać ich z wysokości trybun. We wtorkowy wieczór w Lidze Mistrzów w barwach włoskiej Perugii w świetnym stylu zaprezentował się Kamil Semeniuk, a więc jeden z ulubieńców Serba.