Dariusz Dziekanowski nazywa błędem transfer Kamila Jóźwiaka z Lecha Poznań do Derby County. - Nie był to dobry moment na sprzedaż tego zawodnika, jestem pewny, że stać go na grę w lepszej lidze niż Championship - twierdzi były reprezentant Polski.

Jóźwiak to nowa twarz w kadrze Jerzego Brzęczka. Krótki debiut w biało-czerwonych barwach zaliczył jesienią ubiegłego roku. W eliminacyjnej potyczce ze Słowenią wszedł wówczas na murawę na ostatnie cztery minuty.

W rundę rewanżowej minionego sezonu 22-letni pomocnik nie obniżył lotów. Efekt? Oba wrześniowe mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów - z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną - rozpoczynał w wyjściowym składzie.

Piłkarzem Derby, występującego na zapleczu angielskiej Premier League, został przed pięcioma dniami. Złożył podpis na czteroletnim kontrakcie. W miniony weekend zaliczył udaną premierę w nowym zespole, uświetniając ją asystą w wygranym 2-1 meczu z Luton.