Robert Gumny zaliczył premierę w drużynie narodowej, ale nie był to debiut wymarzony. Zawodnik Lecha Poznań opuścił murawę przed końcowym gwizdkiem z powodu urazu mięśniowego.

Gumny zakończył udział w meczu z Ukrainą niespełna kwadrans przed jego zakończeniem. W 78. minucie zastąpił go Bartosz Bereszyński. Powodem zmiany była kontuzja 22-letniego zawodnika.

Lechita zagrał w drużynie narodowej po raz pierwszy. Ustawiony został na prawej obronie i spisał się przyzwoicie. Nie pomógł za wiele w ofensywie, ale z obowiązków w destrukcji wywiązał się poprawnie.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Gumny miał opuścić zgrupowanie kadry po środowym meczu, by dołączyć do reprezentacji U-21.

- Robert doznał urazu mięśnia dwugłowego. W czwartek czekają go badania, ale nie wygląda to zbyt optymistycznie. Wierzę jednak, że nie będzie to groźny uraz - powiedział krótko po końcowym gwizdku selekcjoner Jerzy Brzęczek.

Z obozu kadry napływają jednak niepokojące wieści. Gumny najprawdopodobniej nie dołączy do ekipy prowadzonej przez Macieja Stolarczyka i nie zagra przeciwko Łotwie w eliminacjach ME (17 listopada).

Zagrożony może być również jego występ w ligowym spotkaniu z liderującym Rakowem Częstochowa (22.11), a nawet w meczu ze Standardem Liege w Lidze Europy (26.11). Jeśli doszło do naderwania włókien mięśniowych, kuracja zawodnika potrwa minimum 2-3 tygodnie.

Bez Gumnego drużyna narodowa zagra teraz z Włochami w gościnie (najbliższa niedziela) oraz z Holandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie (środa). Stawka obu konfrontacji będą punkty w Lidze Narodów.



