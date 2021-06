To kolejny ważny moment w karierze 22-latka z Sulechowa. Niedawno obrońca zrobił duży krok naprzód w klubowej karierze, gdy przeszedł z Lecha Poznań do Unionu Berlin. Teraz ma okazję wypłynąć na szerokie wody międzynarodowej piłki reprezentacyjnej. A przecież zaledwie dwa lata temu Puchacz rywalizował w I-ligowym GKS Katowice. Co sprawiło, że akurat on poszedł za ciosem i tak szybko pokonuje kolejne stopnie w piłkarskim rozwoju?

Pozytywna nonszalancja

Zdaniem tych, którzy dobrze znają Puchacza, ważne są tu jego predyspozycje charakterologiczne i mentalne. - Rzeczą, która Tymka zawsze wyróżniała, była jego pewność siebie - przyznaje były kolega Puchacza z czasów juniorskich w Lechu Poznań, czyli Serafin Szota.

Reklama

Doskonale poznał Puchacza jeszcze jako chłopaka aspirującego do dużej piłki. - Byliśmy wtedy zżyci w Lechu, jako cała ekipa. Byliśmy zdani na siebie przez 24 godziny na dobę. Tworzyliśmy w pewnym sensie rodzinę. Mogliśmy w każdej sytuacji liczyć na siebie - wspomina Szota.

I potwierdza, że silny charakter to duży atut Puchacza. - Odkąd pamiętam, Tymek zawsze był pewną siebie osobą, wiedział, na ile go stać. Czasem może nawet taka nonszalancja u niego się wkradała, ale pamiętam go zdecydowanie jako osobę wierzącą w swoje możliwości - podkreśla obecny gracz Wisły Kraków.

To łączy zresztą Puchacza z innym młodym reprezentantem Polski i byłym graczem Lecha - Jakubem Moderem. Obaj mają naturalną umiejętność odnajdywania się w nowym środowisku, nie boją się wyzwań, jakie stają przed nimi w ich karierze.

- Na pewno jednak radzenia sobie z presją musiał się Tymek też nauczyć. To doświadczenie, które zebrał w kadrach młodzieżowych, na Mistrzostwach Świata U-20, a także w I lidze i w Ekstraklasie, pomogło mu z tą presją coraz lepiej sobie radzić - wskazuje Szota.

I liga go oszlifowała

Podobno rzeczywiście arcyważnym momentem w karierze Puchacza były kolejne wypożyczenia do klubów I-ligowych: najpierw do Zagłębia Sosnowiec, a później do GKS Katowice. Nabrał doświadczenia, ogrania. I był gotów na to, by przebić się do Ekstraklasy w Lechu Poznań.

Puchacz zyskał też mocno na współpracy w kadrze U-20 z Jackiem Magierą, gdzie zdarzało mu się pełnić rolę kapitana. To też sporo mówi o jego predyspozycjach charakterologicznych.

Byli trenerzy Puchacza wspominają go jako bardzo pracowitego gracza, zostającego chętnie po treningach. - Myślę, że tak było. Każdy, kto chce coś poważnego osiągnąć w piłce, musi dołożyć dużo od siebie. Sukces rodzi się w bólach. Znam dużo osób, które miały tylko talent, ale zaprzepaściły go, bo brakowało codziennej pracy. Wszystko trzeba wypracować, zostawić litry potu na boisku - uważa Szota.

Obecnie wypomina się jednak Puchaczowi, że jego słabszą stroną jest gra w defensywie. - Tymoteusz to gracz, nad którym pracujemy. Jest bardzo silny fizycznie, ale musi pracować nad koncepcjami defensywnymi. Tak, aby był alternatywą dla Macieja Rybusa - mówił o byłym graczu Lecha selekcjoner kadry Polski Paulo Sousa.

Za to bliżej bramki rywali Puchacz czuje się jak ryba w wodzie. - Te jego rajdy do przodu, w których jest nutka pozytywnej nonszalancji. On to ma - wskazuje Szota.

Czy jest szansa, że Puchacz okaże się drugim Moderem i pokaże się w kadrze Polski z równie dobrej strony? Szota nie podejmuje się wyrokować. - Piłka jest tak nieprzewidywalna, że człowiek może w pół roku z samej góry spaść na sam dół. I tak samo w drugą stronę: z niezłego bagna można wyjść na salony. W piłce potrzeba trochę szczęścia, wiele pracy. A potem co los ma napisać, to po prostu napisze - kwituje.

Ale podkreśla: - Życzę Tymkowi jak najlepiej. Również, aby transfer do Unionu okazał się w jego przypadku dobrym ruchem.