Marek Szkolnikowski ogłasza. "Kolejne wyzwanie". Sypią się gratulacje

Marek Szkolnikowski został zatrudniony na stanowisko dyrektora do spraw sponsoringu sportowego w InPost. Firma poinformowała o tym we wtorkowe popołudnie za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Do naszego teamu dołącza ekspert rynku medialnego i marketingu sportowego z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży! Dziennikarz sportowy oraz wieloletni dyrektor TVP Sport, który doskonale zna nowoczesny marketing oraz potencjał sponsoringu sportowego" - można przeczytać we wpisie na LinkedInie.

