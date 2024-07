Sylwia Dekiert wypaliła ws. Ronaldo. A potem zaczęło się piekło. "Nieprofesjonalne"

Internauci wściekli na Sylwię Dekiert. Wystarczyło tylko jedno zdanie

Były gracz Realu Madryt czy Juventusu długo z kolei nie potrafił się po tym pozbierać. W zaledwie kilka sekund zalał się łzami i z trudem przystąpił do drugiej części dogrywki. Postronni kibice wprost nie mogli uwierzyć w widok płaczącego Cristiano Ronaldo. W studiu TVP Sport również zapanował szok. Na mocny komentarz dotyczący zachowania Portugalczyka zdecydowała się Sylwia Dekiert. "Zachowanie Ronaldo po niestrzelonym karnym było nieprofesjonalne" - powiedziała kobieta, co od razu wychwycili internauci. Na dziennikarce w serwisie "X" nie zostawiono suchej nitki.

"Sylwia Dekiert jedzie z Cristiano w TVP bardziej niż najwięksi hejterzy" - napisał między innymi pan Tomasz. "Czy możecie usunąć ze studia panią Dekiert? Skandaliczny komentarz o płaczu Ronaldo jako nieprofesjonalnym. Co to ma być? Już powinna zostać wyrzucona 3 lata temu jak uśmierciła Eriksena" - dodał wściekły pan Kacper. Nawiązał on do roku 2021 i przykrych scen z duńskim piłkarzem, który w starciu z Finlandią miał atak serca na boisku. Podobnych komentarzy znajdziemy multum. Reklama

Podczas Euro 2020, rozgrywanego w 2021 roku, zrobiło się zdecydowanie bardziej nerwowo. Opinie kibiców przerodziły się wtedy w zmasowany hejt wymierzony w kierunku prezenterki. Głos musiał zabrać ówczesny szef TVP Sport, Marek Szkolnikowski. "Czy można było to studio zrobić lepiej? Oczywiście, że tak. Czy powinniśmy wywiesić białą flagę? Nie, wszyscy czekali na informacje, że Eriksen żyje. Machina Euro 2020 w TVP Sport pędzi dalej, a wylewanie wiadra pomyj na Sylwię Dekiert jest po prostu słabe. Co się stało z naszym pięknym krajem, że nie ma już fundamentalnych wartości jak szacunek wobec kobiety? Sylwia mogła zachować się lepiej, ale cały zespół TVP Sport łącznie ze mną też. Za to przepraszamy, ale na ubliżanie i chamstwo nie pozwolę" - napisał na Twitterze

Przez 20 lat pracy nigdy nie miałam trudniejszego studia. Ch.Eriksen dochodzi do siebie i to jest najważniejsza informacja. Nie uśmierciłam go, więc nie rozumiem skali hejtu. Pytanie o żałobę na wypadek gdyby... faktycznie było niefortunne. Przepraszam. Bądźcie zdrowi, dobrej nocy ~ oświadczyła też sama prezenterka, cytowana przez "wirtualnemedia.pl".

Sylwia Dekiert może spać spokojnie. Na razie nic jej nie grozi

Kobiecie raczej nie grozi zniknięcie ze studia TVP Sport podczas najważniejszej części turnieju. Sylwia Dekiert we poniedziałek co prawda podpadła kibicom, ale nie zmienia to faktu, że to jedna z głównych sportowych twarzy publicznego nadawcy, bez której wielu kibiców nie jest w stanie sobie wyobrazić piłkarskich mistrzostw świata czy Europy. 45-latka musi po prostu na przyszłość bardziej uważać na słowa, bo w XXI wieku nic nie przejdzie niezauważone. Reklama

