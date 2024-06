Były szef TVP Sport zaatakował stację. Był zawiedziony jako kibic

Były szef TVP Sport, Marek Szkolnikowski, jest zniesmaczony tym, w jaki sposób jego następcy podeszli do transmisji Euro 2024. Wyjawił, co dokładnie ma na myśli i dodał, że koszt tej jednej zmiany byłby niewielki, a dałby o wiele więcej satysfakcji kibicom w całej Polsce. Fani piłki już wcześniej zwracali na to uwagę, a teraz poparła ich dawna osoba decyzyjna, która zdaje sobie sprawę z kosztów całego przedsięwzięcia.