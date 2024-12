Laporta rusza do akcji ws. bramkarza. 81 procent kibiców Barcelony tego chce

Wojciech Szczęsny pozostaje bramkarzem numer dwa w hierarchii Hansiego Flicka. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, prawdopodobnie jedynymi rozgrywkami, w których zagra w barwach Barcelony, będzie Puchar Króla. W pierwszych dniach stycznia "Duma Katalonii" wejdzie do gry w 1/16 finału rywalizacją z czwartoligowym Barbastro. Meczowi będzie daleko do miana prestiżowego. Jeśli Polak czeka na konfrontacje z bardziej markowymi hiszpańskimi zespołami, będzie musiał awansować z zespołem do 1/8, 1/4 czy 1/2 finału. Chociażby w sezonie 2022/23 w półfinałach doszło do El Clasico. Dwa spotkania przeciwko "Królewskim" z pewnością byłyby czymś, co ucieszyłoby "Szczenę".

