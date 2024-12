Kiwior w centrum burzy, gorąco po derbach Londynu. Anglicy nie mogli mu tego wybaczyć

Jakub Kiwior derbów Londynu przeciwko Fulham nie zapisze do udanych. Arsenal zremisował jedynie z dużo niżej sytuowanym w tabeli rywalem "zza miedzy" 1:1, przez co wyprzedziła go Chelsea. "Kanonierzy" musieli gonić wynik po tym, jak gola już w 11. minucie strzelił Raul Jimenez. Winą za utraconą bramkę w tamtej sytuacji obarczono przede wszystkim reprezentanta Polski. W angielskich mediach poświęcono mu wiele uwagi.