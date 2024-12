Jakub Sekuła, Interia: Stracona w doliczonym czasie gry ze Szkotami kosztowała was bezpośredni spadek z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Co czułeś, kiedy rywale pakowali piłkę do siatki?

Kacper Urbański, piłkarz Bologna FC i reprezentacji Polski: Na pewno było wielkie rozczarowanie. Zawsze jak się przegrywa mecz, to pozostaje duży niesmak, dodatkowo nie utrzymaliśmy się w dywizji A, co było dla nas najważniejsze. Przy remisie mieliśmy zapewnione utrzymanie (baraże - przy. red.), jednak tak się nie stało i to rozczarowanie jest bardzo duże. I nie chodzi tutaj tylko o moje rozczarowanie, a takie panujące w całym kraju. Myślę, że trzeba patrzeć w przyszłość, żeby jak najlepiej "wejść" w eliminacje do mistrzostw świata. Reklama

Mimo zawirowań wokół drużyny Michała Probierza, ty wciąż masz powody do zadowolenia. Za tobą przecież udane Euro, no i debiut w Lidze Mistrzów, zaliczony tuż po 20. urodzinach.

- Gra na Euro w wieku 19 lat to niesamowite uczucie. Podobnie jak późniejszy debiut w Lidze Mistrzów. O tych rzeczach marzyłem, gdy byłem dzieckiem i teraz to zrealizowałem. Nie chcę się zatrzymywać, chcę cały czas iść do przodu. Wciąż stawiam sobie kolejne cele, które z czasem będę realizował.

Kacper Urbański: Thiago Motta mi zaufał. Czułem to w każdym meczu

Tego sezonu Serie A chyba na razie do udanych jednak zaliczyć nie możesz. Na boisku spędziłeś zaledwie 20% możliwych minut.

- Ambicja sportowa nie pozwala mi się zadowolić tymi minutami, ale patrzę bardzo pozytywnie w przyszłość. Bardzo dobrze czuję się na treningach, wiem jak wyglądam w klubie i myślę, że z czasem te minuty nadejdą. Jestem o to spokojny.

W poprzednim roku zdarzył się moment, gdy byłeś bez klubu. Wówczas to Thiago Motta został nowym trenerem i wyciągnął się "z szafy". Wiele mu zawdzięczasz?

- Przez miesiąc pozostawałem bez kontraktu, ale podjąłem decyzję, by pozostać w klubie. Uważałem, że to dla mnie najlepsza ścieżka sportowa. Myślę, że się to opłaciło. Bardzo pomogło mi to, że trener Thiago Motta mi zaufał, co czułem to w każdym meczu i treningu. To niesamowity profesjonalista i trener. Rozwinąłem się bardzo mocno pod wieloma względami, czy to taktycznym, czy mentalnym. Dawał mi dużą liczbę minut, dzięki czemu pewność siebie była na wyższym poziomie.

Kacper Urbański / AFP

Utrzymujecie ze sobą dalej kontakt? Media w dalszym ciągu spekulują, że bardzo chce ciebie ściągnąć do Juventusu.

- Jeżeli chodzi o spekulacje, to wokół mojej osoby jest ich dużo, ale ja w tym momencie skupiam się tylko na względach sportowych. Mam ważny kontrakt z Bologną. Bezpośredniego kontaktu z trenerem nie mam, ale przy okazji meczu z Juventusem na pewno serdecznie się przywitamy.

Marcin Włodarski, trener Zagłębia Lubin powiedział w wywiadzie u Tymka Kobieli w "Meczykach", że nie wycofałby się z Ekstraklasy do Primavery, bo według niego to krok w tył. Ty raczej tego nie powiesz, bo przeprowadzka do Włoch to chyba najlepsza decyzja w twojej karierze.

- Jeżeli chodzi o tę sytuację, to każdy indywidualnie do tego podchodzi. Nie można powiedzieć, dla kogo lepiej jest odejść do Primavery, a dla kogo zostać w Ekstraklasie. Każdy ma swoją ścieżkę rozwoju i wie jaką decyzję chcę podjąć. Ja podjąłem taką i na pewno nie żałuję.

"Po to gra się w piłkę, by czegoś takiego doświadczyć"

W Polsce zyskałeś ogromną popularność. We Włoszech czujesz to samo? Ludzie zaczepiają cię, by zrobić sobie wspólne zdjęcie? Reklama

- Myślę, że na początku roku, a już na pewno po Euro moje życie, zarówno sportowe jak i pozasportowe bardzo się zmieniło. Tak jak wspomniałeś, w Polsce jestem teraz bardziej rozpoznawalny, podobnie w Bolonii. Ludzie często mnie zaczepiają. Nie mam z tym problemu, bo po to się gra w piłkę, aby czegoś takiego doświadczyć.

Jeszcze jako piłkarz Lechii Gdańsk uczyłeś się włoskiego. Jak wiele dało ci to, że przyjeżdżając do Bolonii umiałeś się dogadać z kolegami z drużyny?

- Myślę, że to bardzo ważne, bo przy wyjeździe za granicę trzeba sobie radzić, nie tylko w szatni, ale i w codziennym życiu. Kiedy przyjechałem do Włoch, znałem tylko podstawy, ale już po trzech miesiącach mogłem się w miarę normalnie porozumiewać. Bardzo ułatwiło mi to wejście do drużyny.

Skoro przy temacie Lechii jesteśmy: gdy wyjeżdżałeś z Polski w 2020 roku spodziewałeś się, jaka sytuacja będzie panować w Gdańsku?

- Nie. Lechia Gdańsk to wielki klub i zdecydowanie nie zasługuje na to miejsce, w którym obecnie jest. Natomiast jestem przekonany, że klub w takim mieście, z takimi kibicami podniesie się i wyjdzie na prostą. Reklama

A utrzymujesz kontakt z którymiś zawodnikami z Lechii?

- Tak, oczywiście, w dalszym ciągu śledzę poczynania Lechii. Szczególnie kontakt mam z Filipem Koperskim i Bartkiem Brylowskim.

Twój tata ma zwyczaj oceniać twoje mecze i treningi. Czy za któryś dostałeś już "10"?

- Zawsze na ten temat rozmawiamy i analizujemy. Dziesiątki jeszcze nie otrzymałem, ale mam nadzieję, że to kwestia czasu. Oceny taty są obiektywne i nie ma co tutaj liczyć na jakąś subiektywność. Jest bardzo wymagający.

Twój brat Dominik też gra w Bolonii. Można było nawet usłyszeć głosy, że będzie lepszym zawodnikiem niż ty.

- Zawsze żartujemy sobie, że ja jestem lepszy od niego, a on lepszy ode mnie. Jednak koniec końców bardzo się wspieramy i kochamy jako bracia. Napędzamy siebie do dalszej pracy. Mam wielką nadzieję, że stanie się lepszym zawodnikiem ode mnie i wspólnie zagramy w jednej drużynie.

Czego ci życzyć i jakie stawiasz sobie teraz cele?

- Zdecydowanie zdrowia, bo to jest najważniejsze na boisku i poza nim. Natomiast moje sportowe cele na ten moment wolę pozostawić dla siebie. Zobaczymy, czy będę w stanie wszystkie zrealizować. Reklama

Rozmawiał Jakub Sekuła

Kacper Urbański / PIOTR MATUSEWICZPiotr MatusewiczDPPI via AFP / AFP