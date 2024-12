Hansi Flick ma poważny problem. Uderzają w Lewandowskiego i spółkę, to ma być przyczyną kryzysu

Ligowa zapaść FC Barcelona. Mecz w Sewilli kolejnym przykładem

Hansi Flick pod lupą dziennikarzy. Zdiagnozowali problem

W poniedziałek Hansi Flick znalazł się na okładce katalońskiego "Sportu". Nagłówek sugeruje, że klub wciąż ma stuprocentowe zaufanie do szkoleniowca, ale jego wnętrze zawiera sporo wątpliwości. Najważniejsza dotyczy podejścia mentalnego piłkarzy. Toni Juanmarti przekazał, że po przekonujących zwycięstwach nad Bayernem czy Realem, w drużynie doszło do rozprężenia. O ile w swoim najlepszym momencie "Flicksvagen" imponował kontrolą gry, dokładnością i skutecznością, zatracił to w minionych tygodniach. Źródło zapewnia jednak, że decydenci w klubie mają zastrzeżenia do zawodników, a nie szkoleniowca. Podkreślono, że jeżeli w środę "Blaugrana" pokona Borussię Dortmund, zapewni już sobie awans do 1/8 finału nowego formatu Ligi Mistrzów. Pewne jest jednak, że to Niemiec musi jak najszybciej przywrócić podopiecznych do pionu.