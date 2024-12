To byłby hit w Premier League, rozmowy już trwają. Słynny trener przejmie klub Fabiańskiego?

Ciemne chmury zebrały się nad głową Julena Lopeteguiego - baskijki trener od czasu, gdy latem tego roku przejął ster w West Ham United bez dwóch zdań nie spełnił jak dotychczas pokładanych w nim oczekiwań, a "Młoty" pod jego wodzą mają trudność, by zbliżyć się, chociaż do środka tabeli Premier League. Jego posada wisi na włosku i wygląda na to, że WHU rozpoczęło już rozmowy z jego potencjalnym następcą. Może się nim okazać... Massimiliano Allegri.