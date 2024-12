Tworzył z Lewandowskim śmiercionośny duet, a teraz takie słowa. "Bardzo zabolało"

Robert Lewandowski spędził razem z Marco Reusem dwa udane lata, broniąc barw Borussii Dortmund. Chociaż obaj panowie od ponad dekady nie mieli okazji do tego, by zagrać ze sobą w jednej drużynie, pamięć Niemca o byłym koledze nie wygasła. W ostatnim wywiadzie dla kanału AwayDays, 35-latek wystawił polskiemu snajperowi prawdziwą laurkę, ale i wyznał, co w związku z ich znajomością potrafiło go zaboleć.