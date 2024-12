Wstrząs w Barcelonie, Flick podjął radykalną decyzję. Lewandowski czekał na to miesiącami

Sielska atmosfera z początku sezonu w Barcelonie dawno już uleciała. Podopieczni Hansiego Flicka nie sięgają po kolejne zwycięstwa już z taką regularnością, a do tego powróciły demony z najgorszych momentów pracy pod okiem Xaviego - kiepska gra na wyjeździe. "Duma Katalonii w Sewilli zremisowała 2:2 z Realem Betis , dzięki czemu to Real Madryt znów ma szansę na jej wyprzedzenie. "Królewscy" mają w zanadrzu jeszcze jedno zaległe spotkanie.

FC Barcelona w kryzysie. Krytyka skupiła się na Frenkiem de Jongu

Szkoleniowiec Barcy podczas ostatniej potyczki ligowej został wyrzucony na trybuny z czerwoną kartką . Powiedzieć, że nie był zadowolony z końcowego rezultatu, to jak nie powiedzieć nic. Tylko dwa z ostatnich sześciu spotkań zakończyły się zwycięstwami jego zawodników , a w mediach pojawia się coraz więcej krytyki.

Aktualnie "kozłem ofiarnym" w stolicy Katalonii jest Frenkie de Jong . Holender dwie minuty po wejściu na boisko z Realem Betis sprokurował rzut karny, a ostatnie tygodnie w jego wykonaniu są mizerne. Największy kłopot dotyczy jednak gry defensywnej. "Azulgrana" straciła siedem goli w sześciu ostatnich spotkaniach, a to wynik dla trenera nieakceptowalny.

Media: Flick gotowy podjąć radykalne kroki. Czekali na to miesiącami

Na powrót Araujo od wielu miesięcy czeka Robert Lewandowski, który niemal zawsze świetnie dogadywał się z nim na murawie. Szybkość, dynamika i charakter 25-latka mają pomóc w zapewnieniu zwycięstwa nad Borussią. Nie byłoby jednak w tej decyzji nic szokującego, gdyby nie to, że stoper wciąż nie otrzymał od klubowych lekarzy zielonego światła do gry. A Javi Miguel przekonuje, że mimo to może znaleźć się w kadrze.