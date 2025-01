Dramat mistrza olimpijskiego, stracił 10 medali. A to nie koniec złych wiadomości

Pożary lasów w Los Angeles i okolicznych regionach wybuchły we wtorek 7 stycznia, a z powodu niskiej wilgotności i silnych wiatrów, szybko się rozprzestrzeniły. Żywioł doprowadził do zniszczeń tysięcy budynków, a niemal 180 tys. osób musiało się ewakuować. Wiadomo też o co najmniej dziesięciu ofiarach śmiertelnych.