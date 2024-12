Kolejny polski medal mistrzostw świata. Brąz w naszych rękach

To dla Polski już czwarty krążek, który udało się zdobyć w Budapeszcie i to pierwsze takie osiągnięcie w naszej historii. We wcześniejszych dniach rywalizacji medale trafiały w ręce: Kacpra Stokowskiego na 100 m stylem grzbietowym, Krzysztofa Chmielewskiego na 200 m stylem motylkowym oraz sztafety mężczyzn 4x100 m stylem dowolnym.