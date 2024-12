Zdobył historyczny medal i wypalił. "Mimo to nie jestem z siebie zadowolony" [WIDEO]

Polska sztafeta mieszana 4x50 m stylem dowolnym wywalczyła brązowy medal podczas mistrzostw świata na krótkim basenie w Budapeszcie. W składzie Piotr Ludwiczak, Kamil Sieradzki, Kornelia Fiedkiewicz i Katarzyna Wasick "Biało-Czerwoni" ustanowili nowy rekord kraju z czasem 1:28,80. To dla nas już czwarty krążek na tej imprezie i jest to pierwsze takie osiągnięcie w historii polskiego pływania. Tym bardziej zaskakuje więc, co po ogromnym sukcesie powiedział jeden z medalistów. - Mimo tego medalu nie jestem z siebie zadowolony - stwierdził Piotr Ludwiczak.