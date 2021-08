Pochodzący z Radomia wychowanek warszawskiej Legii był transferowany do angielskiego klubu Brighton w styczniu tego roku jako jeden z dwóch wielkich talentów młodego pokolenia w polskiej Ekstraklasie. Brighton sięgnęło po Michała Karbownika z Legii Warszawa i Jakuba Modera z Lecha Poznań. O ile Jakub Moder sobie poradził i jest chwalony, o tyle gracz Legii - kompletnie nie. Nie zagrał w żadnym spotkaniu ligowym.



Michał Karbownik wypożyczony do Olympiakosu Pireus

W tej sytuacji angielski klub Brighton podjął decyzję o wypożyczeniu młodego Polaka do greckiego klubu Olympiakos Pireus. To szansa dla Michała Karbownika, by zaczął grać i wrócił do reprezentacji Polski, w której mimo młodego wieku występował już w czasach Jerzego Brzęczka. Rozegrał trzy mecze, w tym dwa w Lidze Narodów.



W Olympiakosie Pireus polski piłkarz będzie rywalizował w Lidze Europy z Eintrachtem Frankfurt, Fenerbahce Stambuł i belgijskim Royalem Antwerp.