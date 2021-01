W dniu 46. urodzin trener Tomasz Kafarski patrzy wstecz, zastanawiając się, co można było zrobić inaczej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 16-letni Kacper Urbański (Lechia Gdańsk): Cieszę się, że trener Stokowiec na mnie postawił (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Maciej Słomiński, Interia: Można mieć poczucie deja vu. Do Lechii wraca Paweł Żelem , który był w zarządzie, gdy właścicielem był Andrzej Kuchar, a pan prowadził pierwszą drużynę.

Reklama

Tomasz Kafarski, trener Lechii Gdańsk w latach 2009-11: Sporo razem przeżyliśmy z Pawłem, wciąż mamy dobre relacje. Gratulując mu, doszliśmy do wniosku, że z tamtej Lechii nie zostało już właściwie nic. Inni ludzie, nowe pokolenie. Cieszę się z jego powrotu, będę Pawłowi kibicował w nowym wyzwaniu

Inna świeża wiadomość to powrót Deleu do Gdańska. Będzie grał dla IV-ligowego Jaguara , który prowadzi trener od przygotowana motorycznego w pana sztabie, Marek Szutowicz. Długowieczność 37-letniego Deleu jest zaskakująca?

- Nie dla mnie. Od pierwszego dnia pobytu w Polsce "Didi" wiedział po co tu przyjechał. To jak szybko nauczył się naszego niełatwego przecież języka świadczy, że nie chodziło mu o zwiedzanie. Zawsze profesjonalny, pozytywnie nastawiony, dbający o siebie.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Proszę powiedzieć czym pan się dziś zajmuje.

- Latem miałem kilka ofert pracy trenerskiej. Z jednego klubu III-ligowego, z II-ligowej Olimpii Elbląg, był temat powrotu do Sandecji Nowy Sącz. Ostatecznie nie zdecydowałem się na żadną z nich, nie ten czas i nie to miejsce. Jestem "z doskoku" ekspertem w TVP Sport, komentuję II ligę, Puchar Włoch, Puchar Hiszpanii i wybrane mecze Ekstraklasy.

Jesteśmy świeżo po plebiscycie na "11" 75-lecia Lechii Gdańsk , z którą wciąż pan najmocniej się kojarzy. Do linii pomocy został wybrany Abdou Razack Traore, który był mózgiem pana drużyny. Czy nie odnosi pan wrażenia, że w dzisiejszej Lechii brakuje kogoś takiego?

- Razack był piłkarzem nietuzinkowym, ale takim samym jest Flavio Paixao. Coś za coś. Wydaje mi się, że potencjał dzisiejszej Lechii i mojej jest zbliżony. Śmiem twierdzić, że moja drużyna była niedoceniana, nie znam szczegółów, ale zapewne zbudowana na zupełnie innym, niższym pułapie finansowym. Proszę pamiętać, że Razack najpierw musiał przyjechać na trzydniowe testy sportowe. Patrząc na boisko, myślę że moja filozofia prowadzenia drużyny jest inna od trenera Stokowca. Zmieniły się czasy i wymagania. Cieszę się, że moja Lechia jest wciąż pamiętana, szczególnie nasza gra ofensywna, nad którą dużo i mozolnie pracowaliśmy.

Zdjęcie "11" 75-lecia Lechii Gdańsk /

Porównał pan Razacka do Flavio, ja myślę, że bardziej do niego podobny jest Kenny Saief.

- Bardzo podobnie grający piłkarz, też lewa noga, też oryginalnie grający na skrzydle. Na razie jednak brakuje mu liczb, a na tym się piłka opiera.

Za pana czasów tego nie było, dziś istnieje wymóg gry zawodnika młodzieżowego w Ekstraklasie. W Lechii nie odgrywają oni wielkiej roli, grają bo muszą. Głośno o potencjalnym wyjeździe 16-letniego Kacpra Urbańskiego za granicę. Gdyby zadzwonił do pana ojciec Kacpra, Przemek, który też jest trenerem, co by pan doradził?

- Nie widziałem tego piłkarza w akcji, ale trochę nie rozumiem wyjazdu do topowej ligi chłopaka, który w naszej Ekstraklasie gra ogony. Rodzi się pytanie czy jedzie on tam trenować z drugą drużyną czy z juniorami? Mówi się, że pewnych ofert się nie odrzuca, jednak jeśli trener Stokowiec nie widzi go w składzie meczowym, to znaczy że do bycia dobrej klasy piłkarzem czegoś mu jeszcze brakuje. Dla niego najważniejsze jest bycie w trybie meczowym. Być może zmiana klubu będzie rozwiązaniem, pytaniem czy będzie to zmiana na lepsze?