Trener Lechii Piotr Stokowiec w meczu z Jagiellonią prowadził gdańszczan po raz 94. To najwięcej wśród szkoleniowców "Biało-Zielonych" w XXI wieku.

Stokowiec został trenerem Lechii Gdańsk 5 marca 2018 r. Po ponad dwóch latach został rekordzistą. Niedzielny mecz z Jagiellonią Białystok (2-1 dla Lechii - Zobacz! ) był dla niego spotkaniem numer 94 w roli trenera Lechii - 81 z tych meczów zostało rozegranych w lidze.

Stokowiec jest najbardziej utytułowanym trenerem Lechii w historii - w sezonie 2018/19 z gdańskim klubem zdobył Puchar Polski i finiszował na trzecim miejscu w Ekstraklasie, w kolejnym zdobył Superpuchar kraju.

Meczem z Jagiellonią Stokowiec wyprzedził Tomasza Kafarskiego, który w latach 2009-2011 prowadził z ławki "Biało-Zielonych" w 93 spotkaniach.

Jeśli Lechia awansuje do finału Pucharu Polski edycji 2019/20 i Piotr Stokowiec poprowadzi gdańszczan do końca sezonu, to jego licznik meczów jako trenera "Biało-Zielonych" pokaże liczbę "100".

Trenerzy Lechii pod względem ilości meczów w XXI wieku:

Piotr Stokowiec - 94 mecze

Tomasz Kafarski - 93 mecze

Piotr Nowak - 66 meczów

Lechia Gdańsk pod wodzą Piotra Stokowca:

48 zwycięstw

23 remisy

23 porażki

bramki: 142-116.

MS