Wszystko już policzone. Znakomite wieści ws. Legii i Jagiellonii

Legia Warszawa już z ubiegłorocznej przygody w europejskich rozgrywkach mogła wyciągnąć naprawdę sporo bardzo dobrych momentów. Wówczas drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia pokonała bowiem, choćby Aston Villę w Warszawie, co było rzecz jasna olbrzymią sensacją. Ostatecznie wyniki pozwoliły na rozegranie jednego wiosennego dwumeczu, ale ten był dla "Wojskowych" kompletnie nieudany.

W tym sezonie zespół ze stolicy prezentuje zdecydowanie bardziej poukładaną piłkę, niż to było rok temu, a w Lidze Konferencji Europy rozbija kolejnych rywali. Najpierw o sile Legii sensacyjnie w Warszawie przekonał się hiszpański Real Betis . W następnej kolejce drużyna prowadzona przez Goncalo Feio pokonała TSC Backa Topola na wyjeździe, a w czwartek do listy pokonanych dodała także białoruskie Dynamo Mińsk. W tym czasie nie straciła żadnego gola.

Niewiarygodne. Polacy pewni gry na wiosnę

To wszystko sprawia, że zespół z Warszawy po trzech kolejkach Ligi Konferencji Europy plasuje się na drugim miejscu w tabeli , a przed nim jest jedynie londyńska Chelsea . Niewiele gorzej idzie także mistrzowi Polski, a więc Jagiellonii Białystok . Drużyna dowodzona przez Adriana Siemieńca również rozpoczęła od sensacji. W pierwszej kolejce bowiem pokonała ona faworyzowaną duńską Kopenhagę na wyjeździe. W kolejnej kolejce ograła Petrocub.

Trzecią serię gier zakończyło zaś wygrane spotkanie z Molde. To sprawia, że Jagiellonia również ma dziewięć oczek na swoim koncie i ledwie jednego straconego gola. Mistrzowie Polski plasują się tuż za plecami Legii. Najważniejsze jest jednak to, że według wyliczeń Football Mets Data nasze zespoły są już pewne udziału przynajmniej w barażach, które odbędą się na wiosnę. Oznacza to, że z punktu widzenia matematycznego Legia i "Jaga" zajmą na pewno miejsce w przedziale 9-24.