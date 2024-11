Yamal i inne gwiazdy docenione, prestiżowe wyróżnienie. Jest też Polak

Lamine Yamal przechodzi drogę, którą w poprzednim sezonie pokazał mu Jude Belligham. Anglik wówczas zamienił Borussię Dortmund na Real Madryt za ponad 100 milionów euro, ale ta kwota nikogo nie dziwiła, bo jasne było, że "Los Blancos" sprowadzają prawdziwą gwiazdę najbliższej dekady, a pomocnik reprezentacji Anglii potwierdził to na murawie. Sezon 2023/2024 w wykonaniu 21-latka był wybitny i nie może dziwić, że zdominował on wszelkie rankingi, jak choćby Kopa Trophy.

Teraz to samo dotyczy hiszpańskiej perełki FC Barcelony, którą na każdym kroku chwalą właściwie wszyscy. Yamal wszedł do drużyny prowadzonej najpierw przez Xaviego, a teraz Hansiego Flicka z przytupem, na tyle, że pojawiły się nawet porównania do Leo Messiego z czasów jego początków gry w "Blaugranie". Hiszpan robi furorę i nie może dziwić, że jego osoba jest coraz bardziej rozpoznawalna na całym świecie, a wartość z miesiąca na miesiąc rośnie.