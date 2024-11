Szok po wydarzeniach w Amsterdamie, porównania do Nocy Kryształowej. Gniew w Izraelu

Izrael wysyła dwa samoloty do Amsterdamu, aby zabrać kibiców klubu piłkarskiego Maccabi Tel Awiw. Byli oni w czwartek na meczu z Ajaksem. Przed, w czasie, a zwłaszcza po meczu doszło do brutalnych incydentów z udziałem osób wspierających Palestynę. Izraelskie media podają, że dziesięciu Izraelczyków z obrażeniami trafiło do szpitala w Amsterdamie. Trzech kibiców z Izraela uważa się za zaginionych.